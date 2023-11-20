Рейнсалу: правительство строит стену

Фракция «Отечества» в Рийгикогу сняла сегодня с повестки дня свои вопросы и предложила спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару («Ээсти 200») обсудить с правлением Рийгикогу пути улучшения ситуации в парламенте. Однако Хуссар отклонил это предложение.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что формой выражения политического кризиса является каскад законопроектов, увязанных с вотумом доверия, представленных правительством. «Отечество» на сегодняшнем заседании предложила взять перерыв и обсудить в Рийгикогу политический кризис, но, по словам Рейнсалу, очень жаль, что их предложение не было услышано.