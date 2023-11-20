Рейнсалу: правительство строит стену

Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что формой выражения политического кризиса является каскад законопроектов, увязанных с вотумом доверия, представленных правительством. «Отечество» на сегодняшнем заседании предложила взять перерыв и обсудить в Рийгикогу политический кризис, но, по словам Рейнсалу, очень жаль, что их предложение не было услышано.

«Очень беспокоит отсутствие возможности для диалога. Все должны внести свой вклад в разрешение этого кризиса, это работа как оппозиции, так и коалиции», - объяснил Рейнсалу. По его словам, последняя коммуникационная площадка между политическими партиями состоялась в парламенте в сентябре, и с тех пор наступила тишина.