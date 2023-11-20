Война дронов, прорывы на которой маловероятны. Что западные эксперты увидели на фронте в Украине

Как заключают эксперты, один из важнейших факторов, не позволяющий обеим сторонам добиться прорыва, - массовое использование на войне наблюдательных беспилотников и FPV-дронов - маленьких и дешевых ударных аппаратов, которые могут транслировать видео на специальные очки оператора.

Украинский военный с пультом для управления дроном Фото: EPA

По словам Роба Ли, роль FPV-дронов на фронте значительно выросла за последние три месяца, и российские силы получили значительное число таких аппаратов: их стало настолько много, что армия РФ может применять их против отдельных украинских военнослужащих.

В результате россияне наносят удар по любым скоплениям украинских военных. «Если Украина не может в достаточной степени сконцентрировать бронетехнику - танки, БМП и прочее, то добиться какого-либо быстрого прорыва просто невозможно», - отмечает Ли.

По заключению Кофмана, если на первых этапах украинского контрнаступления важнейшим фактором были мины, то теперь на первый план выходят именно дроны - как наблюдательные, так и ударные.

При этом он считает, что украинская армия также научилась осуществлять быстрые и скоординированные атаки при помощи дронов.