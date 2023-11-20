Война дронов, прорывы на которой маловероятны. Что западные эксперты увидели на фронте в Украине

Ведущие западные эксперты, побывавшие на украинском фронте и поговорившие там с военнослужащими ВСУ, считают, что в ближайшее время ни Россия, ни Украина не смогут достичь какого-либо значительного прорыва. Военные аналитики также заключили, что на этой войне все большую роль играет применение современных технологий, таких как FPV-дроны.
В группу экспертов, недавно вернувшихся из Украины, вошли четыре аналитика, мнение которых часто цитируют западные СМИ:
- Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир (организация объявлена в России «иноагентом»);
- Роб Ли - старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики;
- Франц-Стефан Гэди - старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований;
- Конрад Музыка - военный аналитик и глава польской компании Rochan Consulting.
Главный вывод о нынешнем этапе противостояния, который делают эксперты, таков: масштабное контрнаступление украинской армии, начавшееся летом на юге Украины, в основном закончено, и сейчас война стала позиционной.
В результате наступательной операции под Запорожьем и на юге Донецкой области ВСУ сумели в нескольких местах прорвать хорошо укрепленные российские оборонительные линии и захватить несколько населенных пунктов.
Однако они не смогли освободить значительные территории и решить главную задачу операции: выйти или приблизиться к Азовскому морю, чтобы выгнать российские войска из оккупированных частей Запорожской области и перерезать российский сухопутный коридор в Крым.
«Украинский наступательный потенциал в основном исчерпан, - сказал Музыка в эфире польской радиостанции TOK FM. - Возможности проводить наступательные действия уже не только на юге, но и на востоке, очень сильно ограничены. И речь тут идет и о средствах - то есть об артиллерии, и о человеческом потенциале».
«Обе стороны мобилизуют более возрастных военных. Это больше не 18-20-летние. Это люди, которым под сорок, или за сорок-пятьдесят», - говорит Майкл Кофман в своем подкасте War On The Rocks.
В результате военные действия уже больше не идут на уровне крупных соединений, а превратились в противостояние относительно небольших подразделений, которые борются за клочки территории.
«Уровень боевых действий дошел до того, что у каждой посадки теперь появилось имя. Мы не измеряем прогресс километрами или сотнями метров. Мы теперь его измеряем в посадках, - объясняет Кофман. - Проблема в том, что в ближайшем будущем ни одна из сторон не сможет добиться значительного прорыва».
Роб Ли отмечает в том же подкасте, что «в районе Токмака (стратегически важный город в Запорожской области, в направлении которого ВСУ вели наступление - прим. ред.), Украина все еще имеет территориальные успехи, но небольшие».
«С учетом сложившихся условий трудно добиться продвижения больше, чем 100 метров в день», - считает эксперт - и продолжает, что российские войска начали наступательные действия на других участках фронта, в том числе в районе Авдеевки и под Купянском. В районе Бахмута поочередно наступают обе стороны, говорит Ли.
Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в журнале Economist, в которой описал ситуацию на фронте как патовую - что вызвало возражения президента Украины Владимира Зеленского.
Как отмечает Кофман, словосочетание «патовая ситуация» стало политически заряженным, поскольку Залужный использовал его в своей статье. «Я не думаю, что речь идет о патовой ситуации. Я думаю, что патовая ситуация установилась в некоторых районах», - считает американский эксперт.
Почему так вышло?
Западные эксперты признают, что украинская армия понесла во время летнего наступления значительные потери (хотя они могли бы стать значительно большими, если бы ВСУ не старались беречь личный состав).
«Моральный дух украинской армии остается высоким, но войска все больше устают», - отмечает в подкасте War On The Rocks Франц-Стефан Гэди.
«Потери настолько велики, что украинцы должны восстанавливать некоторые бригады с нуля, - рассказывает Музыка в интервью польской радиостанции. - Особенно если речь идет о механизированной и пехотной компонентах, которые физически атакуют линию обороны противника».
По мнению Музыки, украинская армия не смогла добиться значительных территориальных приобретений в том числе потому, что использовала тактику ведения наступления небольшими группами. «Если ваша стратегия - дойти до Крыма, или до Токмака, использование тактики маленьких соединений просто не позволит этого достичь», - считает польский эксперт.
Как сообщали западные СМИ, ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, пытаясь одновременно бросить в бой значительные соединения - согласно тактике, которой их обучали западные специалисты.
Однако они наткнулись на хорошо эшелонированные и заминированные оборонительные линии россиян, которые активно использовали для ударов по украинским военным вертолеты, артиллерию и беспилотники. После этого ВСУ перешли к более привычной им тактике атак небольшими группами, которая приносила более стабильные результаты и не была чревата настолько большими потерями.
Молниеносная война дронов
Как заключают эксперты, один из важнейших факторов, не позволяющий обеим сторонам добиться прорыва, - массовое использование на войне наблюдательных беспилотников и FPV-дронов - маленьких и дешевых ударных аппаратов, которые могут транслировать видео на специальные очки оператора.
По словам Роба Ли, роль FPV-дронов на фронте значительно выросла за последние три месяца, и российские силы получили значительное число таких аппаратов: их стало настолько много, что армия РФ может применять их против отдельных украинских военнослужащих.
В результате россияне наносят удар по любым скоплениям украинских военных. «Если Украина не может в достаточной степени сконцентрировать бронетехнику - танки, БМП и прочее, то добиться какого-либо быстрого прорыва просто невозможно», - отмечает Ли.
По заключению Кофмана, если на первых этапах украинского контрнаступления важнейшим фактором были мины, то теперь на первый план выходят именно дроны - как наблюдательные, так и ударные.
При этом он считает, что украинская армия также научилась осуществлять быстрые и скоординированные атаки при помощи дронов.
В подкасте War On The Rocks Музыка описывает такой эпизод, непосредственным свидетелем которого он стал на фронте: «Украинский дрон обнаружил отряд российских военных. Через 30 секунд после этого этот отряд был атакован минометом. А через четыре минуты по этой группе солдат был нанесен удар кассетными боеприпасами. Вот и все. Четыре с половиной минуты - именно столько продолжался весь этот бой».
Как заключает Кофман, подобная ситуация «делает наступательные действия более трудными для обеих сторон». «Бои в течение дня в основном прекратились. Дневные передвижения техники вблизи фронта в основном прекратились. Все свелось к атакам ранним утром, вечером и ночью», - говорит эксперт.
Что может изменить ситуацию
Все четыре эксперта пока не делают каких-либо определенных выводов о том, как конфликт будет развиваться в ближайшем будущем, они лишь предсказывают продолжение позиционной войны зимой и весной.
«Украина не будет прекращать давление, и Россия тоже не перестанет пытаться перехватить инициативу. Мы увидим битву за то, кто сможет завладеть инициативой на постоянной основе в течение ближайших месяцев», - считает Кофман.
Западные аналитики напоминают, что несмотря на возросшую роль дронов и средств радиоэлектронной борьбы, важнейшим фактором остаются традиционные вооружения - такие, как артиллерия и бронетехника. При помощи артиллерии в основном наносятся удары по противнику, а бронетехника жизненно необходима для захвата позиций врага и эвакуации раненых.
Кофман отмечает, что в этом конфликте Украина имеет некоторое инновационное преимущество перед Россией и активно разрабатывает новые системы дронов, однако «главная проблема Украины - увеличение масштабов, массовое производство» такой техники.
Россия в свою очередь реагирует на ситуацию намного медленнее, однако ее государственная машина способна оперативно запустить массовое производство тех средств, которые руководство считает наиболее полезными.
В результате, по мнению экспертов, в последнее время Россия получает преимущество как в артиллерии, так и ударных беспилотниках, однако эту ситуацию можно исправить, если Украине удастся наладить массовое производство дронов и получить от Запада достаточные объемы снарядов и бронетехники.
По словам Ли, многое способно изменить также теоретически возможное появление новых средств радиоэлектронной борьбы, которые позволили бы подавлять работу беспилотников и создавать «пузыри безопасности» для тяжелой техники.
Гэди заключает, что предсказать, как именно будет развиваться война, очень сложно, поскольку обе стороны быстро адаптируются к происходящему. «Три месяца назад мы видели немного другой фронт по сравнению с тем, что сейчас», - говорит эксперт.
И добавляет, что неизменным остается лишь основной характер конфликта как войны на истощение.