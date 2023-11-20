«Новости в 7» за 20 ноября: две правящие партии выбрали председателей, будни служебных собак, книга актера Сергея Фурманюка и иготовление красивой броши своими руками

Сегодня в выпуске:

- В выходные прошли выборы председателей сразу двух правящих партий. В главе реформистов осталась Кая Каллас, она была единственным кандидатом. А лидером партии «Ээсти 200» стал Маргус Цахкна. Что может измениться на политическом поле, разбирался наш корреспондент

- Знакомимся с буднями служебных собак. Как тренируют четвероногих помощников полицейских, что нужно учитывать при дрессировке представителей серьезных пород и на каких еще должностях можно найти самых преданных друзей человека - в репортаже нашей съемочной группы

- Актер Сергей Фурманюк представил на суд публики свою новую книгу «Игры насекомых». В нее вошли откровенные и сокровенные моменты жизни, приличные и неприличные, все персонажи проходят свой уникальный путь в познании мира. Наша съемочная группа знакомилась с книгой, ее автором и первыми читателями

- В моду возвращается старинный, но по-прежнему актуальный аксессуар. Оказывается, простая брошь может служить не просто украшением, но и способм коммуникации с внешним миром. Наша корреспондент приняла участие в необычном мастер-классе, вспомнила забытые навыки шитья и собственноручно изготовила оригинальную брошь