Как спасти жизнь молодой женщины? Нужно помочь купить ей перевязочные материалы

Израильские врачи рекомендовали экстракорпоральную иммунотерапию, или экстракорпоральный фотоферез, по две процедуры в месяц. «Я прошла там только эти первые две процедуры, и это все, - рассказала она. - Но израильский врач рекомендовал делать их по крайней мере полгода и смотреть, как они воздействуют».

Как знает Наталья, на следующий год аппарат для фотофереза должен прибыть в Клинику Тартуского университета. Это большая надежда, но до тех пор ей нужно оставаться в живых. Счета Натальи в аптеке составляют в среднем 700 евро.

«Честно говоря, моя жизнь ужасна. Перевязки одна за другой. Очень сильные боли. Так как я передвигаюсь на коленях, то у меня появились язвы и там, - рассказала она. - Я начала принимать антидепрессанты, потому что очень устала от панических атак. Дрожат руки, ноги, все тело. Самое ужасное - знать, что лечение есть, но я его не получаю. Каждая перевязка - мучительна, я всегда в поту. Я не могу нормально спать. Принимаю снотворное... Каждую ночь я просыпаюсь, потому что что-то болит. Если сравнивать ситуацию с прошлой осенью, то сейчас я чувствую себя намного хуже. Кроме того, у меня постоянно падает уровень гемоглобина, и мне приходится делать переливание крови...»