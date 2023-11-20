Как спасти жизнь молодой женщины? Нужно помочь купить ей перевязочные материалы

Письмо жительницы Тарту Натальи Шебуновой на благотворительной платформе Naerata Ometi заставит плакать даже камни. Она желает всем людям хорошего здоровья, но сама просит дать ей шанс выжить. Только тогда, когда она сможет позволить себе достаточное количество перевязочных материалов для ухода за язвами, над которыми постоянно витает угроза инфекции, Наталья Шебунова сможет избежать худшего.
Наталья Шебунова страдает от тяжелой формы кожного заболевания, которое проявляется трудно заживающими язвами на руках и ногах. Это вызвано устойчивым микробом, который не должен попадать в кровоток.
Заболевание поражает соединительную ткань, суставные поверхности и мелкие кровеносные сосуды. Ее кожа сухая и шелушится, местами есть уплотненные участки, под которыми ткани стягиваются. В этих утолщенных местах образуются трещины и язвы, и большая часть тела Натальи обмотана бинтами.
Такую жизнь Наталья ведет уже 15 лет, причем последние несколько лет она передвигается на инвалидной коляске.
Помочь может каждый
Вы можете сделать пожертвование Наталье Шебуновой через MTÜ Naerata Ometi.
Вы также можете сделать пожертвование непосредственно на банковский счет Натальи Шебуновой: EE142200221018580731
Источник: Наталья Шебунова
К сожалению, не существует определенного лечения, которое гарантированно излечило бы болезнь. «Меня лечили в соответствии с современными медицинскими знаниями, можно сказать, экспериментально, - сказала она. - К сожалению, постоянных результатов нет».
Наталье Шебуновой по мере возможности помогали эстонские врачи и медсестры в сотрудничестве с коллегами из-за рубежа. Она проходила лечение в Италии, консультировалась с врачами из Германии. Она также провела две недели в Израиле в больнице Топ Ихилов на обследовании и лечении и хотела бы вернуться туда на процедуры, но у нее нет таких денег. К тому же ситуация в Израиле сейчас крайне нестабильна.
Израильские врачи рекомендовали экстракорпоральную иммунотерапию, или экстракорпоральный фотоферез, по две процедуры в месяц. «Я прошла там только эти первые две процедуры, и это все, - рассказала она. - Но израильский врач рекомендовал делать их по крайней мере полгода и смотреть, как они воздействуют».
Как знает Наталья, на следующий год аппарат для фотофереза должен прибыть в Клинику Тартуского университета. Это большая надежда, но до тех пор ей нужно оставаться в живых. Счета Натальи в аптеке составляют в среднем 700 евро.
Вот как она описывает свою повседневную жизнь.
«Честно говоря, моя жизнь ужасна. Перевязки одна за другой. Очень сильные боли. Так как я передвигаюсь на коленях, то у меня появились язвы и там, - рассказала она. - Я начала принимать антидепрессанты, потому что очень устала от панических атак. Дрожат руки, ноги, все тело. Самое ужасное - знать, что лечение есть, но я его не получаю. Каждая перевязка - мучительна, я всегда в поту. Я не могу нормально спать. Принимаю снотворное... Каждую ночь я просыпаюсь, потому что что-то болит. Если сравнивать ситуацию с прошлой осенью, то сейчас я чувствую себя намного хуже. Кроме того, у меня постоянно падает уровень гемоглобина, и мне приходится делать переливание крови...»
Наталье Шебуновой из-за проблем со здоровьем пришлось бросить докторантуру, отказаться от работы и личной жизни. Она ничем не заслужила такой тяжелой участи. Помочь может каждый!