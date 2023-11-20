ВИДЕО ⟩ На литовской границе мигранты пытались прорваться с помощью спецназовцев белорусского режима

Из видео в новостном сюжете Литовского национального вещания LRT видно, как два человека в военной форме и масках разрушают литовско-белорусский пограничный забор, тем самым открывая нелегальным беженцам доступ в Литву, сообщила сегодня литовская пограничная служба.

В субботу в районе пограничного пункта Пушкай десять человек пытались проникнуть в Литву, одному из них удалось пересечь границу, но при появлении литовских пограничников он быстро вернулся в Беларусь.

Two men damaged the physical barrier on the Lithuanian border with Belarus at the Puškai frontier station on Saturday and tried to let 10 irregular migrants into Lithuania https://t.co/8V6zSrZBhL — LRT English (@LRTenglish) November 20, 2023

В этом году Литовская пограничная охрана выявила 85 умышленных попыток незаконного пересечения границы, во время которых были нарушены пограничные заграждения. В прошлом году таких случаев было 467.

В этом году литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 2473 мигранта. С 3 августа 2021 года пограничники Литвы имеют право возвращать людей, нелегально прибывших в страну из Беларуси. Запрет на въезд был дан более чем 21 800 мигрантам.