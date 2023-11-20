В Риге жена пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума, напала на врача

В десять утра жизнеобеспечение мужчины не выключили. Состоялась многочасовая встреча между сторонами с участием юристов и руководства больницы.

Latvijas Televīzija: Врачи также говорят, что вы избили какого-то дежурного врача?

Жена пациента Наталья Масальская-Коритова: Ну... там было просто, что она хотела показать мне акт. Потом она его сняла. Я хотел посмотреть тот акт, по которому они приняли то решение, где есть результаты. Напали на меня, и так получилось, как есть.

Latvijas Televīzija: Что получилось? Вы ударили?

Masaļska-Koritova: Нет. Просто поссорились. Я жена, я в больнице, я у мужа. Да, я задаю врачам этот вопрос, и хочу получить ответы. Все!