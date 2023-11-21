Центр «Досье» обнаружил еще две суперъяхты Путина

Это 71-метровая яхта «Виктория» и сопровождающая ее 38-метровая лодка «Орион», говорится в расследовании, опубликованном в понедельник, 20 ноября, на сайте проекта. Их общая стоимость оценивается более чем в 60 миллионов долларов.

«Виктория», которую авторы расследования называют «флагманом черноморской флотилии Владимира Путина», с конца октября стоит на обслуживании в Стамбуле на верфи, занимающейся ремонтом суперъяхт и строительством военных кораблей для Турции. Это самое крупное судно в Черном море, которое связывают с российским президентом, после того как весной 2022 года власти Италии арестовали 140-метровую яхту «Шахерезаду», отмечают журналисты. Это также единственная связанная с Путиным яхта, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покидала российские территориальные воды.

Косвенные подтверждения связи с Путиным

Прямых документальных доказательств этой связи нет: Путина не фотографировали отдыхающим на борту «Виктории». Однако, как говорится в расследовании, есть «немало косвенных подтверждений». Журналисты пишут, что экипаж яхты состоит из людей, которые работали на других судах, связываемых с президентом. Кроме того, «Виктория» базируется в Сочи и регулярно бывает у мыса Идокопас, где находится «дворец Путина» из расследования Алексея Навального.