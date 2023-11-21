«Отечество»: уборкой тротуаров от снега должен заниматься Таллинн, а не домовладельцы

По словам заместителя председателя фракции «Отечества» Олле Коопа, цель законопроекта - освободить домовладельцев от крепостного права и обеспечить своевременную и качественную уборку принадлежащих городу тротуаров. «При обильных снегопадах организация уборки снега на тротуарах для многих оказывается непосильной. Эти работы легче выполнять с использованием специальной техники», — сказал Кооп, по словам которого другие столицы нашего региона сами справляются с обслуживанием принадлежащих им дорог.