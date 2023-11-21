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«Отечество»: уборкой тротуаров от снега должен заниматься Таллинн, а не домовладельцы

BNS
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Уборка снега.
Уборка снега. Фото: Mihkel Maripuu

Фракция «Отечества» в Таллиннском горсобрании инициировала законопроект об освобождении таллиннских домовладельцев от обязанности чистить в зимний период принадлежащие городу тротуары.

По словам заместителя председателя фракции «Отечества» Олле Коопа, цель законопроекта - освободить домовладельцев от крепостного права и обеспечить своевременную и качественную уборку принадлежащих городу тротуаров. «При обильных снегопадах организация уборки снега на тротуарах для многих оказывается непосильной. Эти работы легче выполнять с использованием специальной техники», — сказал Кооп, по словам которого другие столицы нашего региона сами справляются с обслуживанием принадлежащих им дорог.

Согласно действующему порядку, собственник прилегающего к дороге участка земли обязан организовать уборку тротуара между дорогой и своим имуществом в Таллинне.

«Целью Таллинна должно быть качественное городское пространство, где гарантирован хороший уровень содержания дорог, что не перелагает чрезмерных обязательств на домовладельцев», - заявил заместитель председателя фракции «Отечества».

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