Низкая зарплата – лишь верхушка айсберга, министр образования Каллас озадачилась нагрузкой учителей

По словам министра, переговоры было решено начать первоначально в форме консультаций, поскольку финансовые соглашения на 2025-2027 годы произвести невозможно, так как это в свою очередь зависит от обсуждения госбюджета. По словам Каллас, предметом переговоров является не только минимальная зарплата учителей, но и нагрузка, которая неравномерна по школам и регионам.