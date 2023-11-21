В понедельник министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») встретилась с Союзом работников образования и объединениями местных самоуправлений, чтобы начать переговоры на 2025-2027 годы. Текущий трудовой спор на встрече не обсуждался.
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Низкая зарплата – лишь верхушка айсберга, министр образования Каллас озадачилась нагрузкой учителей
По словам министра, переговоры было решено начать первоначально в форме консультаций, поскольку финансовые соглашения на 2025-2027 годы произвести невозможно, так как это в свою очередь зависит от обсуждения госбюджета. По словам Каллас, предметом переговоров является не только минимальная зарплата учителей, но и нагрузка, которая неравномерна по школам и регионам.