Открывается новый магазин: популярная торговая сеть все ближе подбирается к Таллинну

«Мы очень надеемся, что современный магазин вместе с аптекой образуют приятную синергию и придутся по душе как близлежащим жителям, так и его посетителям», - сказал Рейн Рейнвеэ, руководитель сети продуктовых магазинов Meie.

Катрин Краузе, старейшина волости Харку, сказала, что она рада тому, что новый магазин даст жителям района больше возможностей для выбора. Она также подчеркнула важность создания новых рабочих мест в волости.

Магазин в Харкуярве, а также новый продуктовый магазин, который откроется в Рандвере (волость Виймси) в преддверии Дня независимости через несколько месяцев, являются явным признаком того, что сеть магазинов Meie, работавшая преимущественно в небольших городах и сельских регионах, решила активнее расширяться в непосредственной близости от столицы.

Сеть Meie приобрела земельный участок в Харкуярве более трех лет назад, и открытию магазина предшествовала длительная подготовка.