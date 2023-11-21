Криптомиллионеры, просидевшие под стражей год, останутся за решеткой еще на полгода

В годовщину ареста криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина суд принял решение задержать их еще на шесть месяцев. В то же время в окружном суде оспаривается решение правительства об их экстрадиции в США, пишет dv.ee.
По мнению Харьюского уездного суда, арест Ивана Турыгина и Сергея Потапенко продолжает оставаться неизбежно необходимым, поэтому суд продлил срок содержания под стражей до их экстрадиции еще на шесть месяцев. Суд отклонил ходатайство защиты отпустить Турыгина и Потапенко домой под электронное наблюдение.