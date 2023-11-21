Вт, 21.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Криптомиллионеры, просидевшие под стражей год, останутся за решеткой еще на полгода

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Иван Турыгин и Сергей Потапенко.
Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Патрик Тамм

В годовщину ареста криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина суд принял решение задержать их еще на шесть месяцев. В то же время в окружном суде оспаривается решение правительства об их экстрадиции в США, пишет dv.ee.

По мнению Харьюского уездного суда, арест Ивана Турыгина и Сергея Потапенко продолжает оставаться неизбежно необходимым, поэтому суд продлил срок содержания под стражей до их экстрадиции еще на шесть месяцев. Суд отклонил ходатайство защиты отпустить Турыгина и Потапенко домой под электронное наблюдение.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх