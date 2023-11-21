Начальник погранпункта в Нарве: мы живем в новом мире

Начальник пограничного пункта в Нарве Марек Лийва не удивлен поведением своих российских коллег, которые недавно разрешили нелегальным мигрантам перейти из Ивангорода на эстонскую сторону.
Лийва, который вчера сопровождал Postimees на пограничном пункте в Нарве, отметил, что обмен информацией и мониторинг ситуации с другими соседними странами, оказавшимися в аналогичной ситуации, включая Польшу и Финляндию, продолжается. Сюрпризы случаются редко. «Мы ожидали, что в какой-то момент нечто подобное произойдет и с нами», - добавил он. По словам начальника погранпункта, необычным был день только для пограничников, которые непосредственно общались с иностранцами, пытавшимися незаконно проникнуть в стран.