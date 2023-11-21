Начальник погранпункта в Нарве: мы живем в новом мире

Лийва, который вчера сопровождал Postimees на пограничном пункте в Нарве, отметил, что обмен информацией и мониторинг ситуации с другими соседними странами, оказавшимися в аналогичной ситуации, включая Польшу и Финляндию, продолжается. Сюрпризы случаются редко. «Мы ожидали, что в какой-то момент нечто подобное произойдет и с нами», - добавил он. По словам начальника погранпункта, необычным был день только для пограничников, которые непосредственно общались с иностранцами, пытавшимися незаконно проникнуть в стран.

«Если посмотреть на выходные, то мы развернули с границы десятки людей», - сказал Лийва. В субботу и воскресенье пограничники на пограничном переходе в Нарве заблокировали въезд в Эстонию около 70 различных иностранных граждан, примерно половина из которых были молдаванами. Кроме них, на границе были развернуты граждане России, Украины, Израиля, Грузии и Армении, а также один гражданин Бразилии, у которого не было соответствующих документов для въезда в страну. Таким образом, значительную часть группы, стремящейся попасть на Эстонию, составляют граждане стран СНГ (Содружества Независимых Государств) или третьих стран.