В новом году всех клиентов Eesti Energia ожидают перемены

Как сообщили в Eesti Energia, все существующие договоры останутся в силе, и клиентам не придется ничего предпринимать в связи с этим изменением.

В Enefit будут сосредоточены продукты и услуги, ранее предлагавшиеся под брендом Eesti Energia: электричество, газ, солнечные батареи и накопители энергии, тепловые насосы, страхование, высокоскоростной интернет, электромонтажные работы и решения для зарядки электромобилей, известные как Enefit Volt.

Кроме того, Enefit продолжает разрабатывать и выводить на рынок энергетические решения, которые помогут людям использовать электроэнергию более экологично и с меньшими затратами для своего кошелька.

С нового года все нынешние клиенты Eesti Energia станут клиентами Enefit. С 1 января 2024 года права и обязанности, вытекающие из договоров с клиентами Eesti Energia, будут переданы предприятию группы Enefit OÜ. В январе 2024 года Enefit OÜ будет преобразовано в открытое акционерное общество, а предприятие продолжит свою деятельность в качестве дочернего предприятия группы Eesti Energia AS.