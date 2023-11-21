В новом году всех клиентов Eesti Energia ожидают перемены

С января 2024 года предприятие Eesti Energia передаст всю деятельность, связанную с обслуживанием клиентов и энергетическими услугами, дочерней компании, которая будет носить международное название Enefit.
Как сообщили в Eesti Energia, все существующие договоры останутся в силе, и клиентам не придется ничего предпринимать в связи с этим изменением.
В Enefit будут сосредоточены продукты и услуги, ранее предлагавшиеся под брендом Eesti Energia: электричество, газ, солнечные батареи и накопители энергии, тепловые насосы, страхование, высокоскоростной интернет, электромонтажные работы и решения для зарядки электромобилей, известные как Enefit Volt.
Кроме того, Enefit продолжает разрабатывать и выводить на рынок энергетические решения, которые помогут людям использовать электроэнергию более экологично и с меньшими затратами для своего кошелька.
С нового года все нынешние клиенты Eesti Energia станут клиентами Enefit. С 1 января 2024 года права и обязанности, вытекающие из договоров с клиентами Eesti Energia, будут переданы предприятию группы Enefit OÜ. В январе 2024 года Enefit OÜ будет преобразовано в открытое акционерное общество, а предприятие продолжит свою деятельность в качестве дочернего предприятия группы Eesti Energia AS.
Eesti Energia начала ребрендинг в 2009 году и с тех пор известна на международном рынке под наименованием Enefit, под которым компания предоставляет услуги клиентам в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, где она получает две трети своей выручки от продажи услуг. Под такой же маркой работают дочерние компании Eesti Energia - Enefit Green, Enefit Power и Enefit Solutions. Наименование Eesti Energia сохранится в качестве наименования материнской компании концерна.
Правление Enefit возглавит Келли Тосс-Каазик, которая также сохранит свой пост в правлении Eesti Energia. В Enefit будут работать около 550 человек в пяти странах, в том числе 300 - в Эстонии.
В связи с ребрендингом, с нового года все нынешние клиенты Eesti Energia станут клиентами Enefit, и с 1 января 2024 года права и обязанности, вытекающие из договоров с клиентами Eesti Energia, будут переданы Enefit OÜ. В течение января 2024 года Enefit OÜ будет преобразовано в акционерное общество, которое продолжит свою деятельность в качестве дочерней компании концерна Eesti Energia AS.
Самим клиентам ничего не нужно делать с договорами. Банки автоматически перенаправляют постоянные платежные поручения клиентов в Enefit. Контакты службы поддержки клиентов также останутся прежними.