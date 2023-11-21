В декабре столичным пенсионерам выдадут пакеты помощи

В декабре Таллинн поддержит одиноких пенсионеров с низким доходом, по традиции распределив пакеты помощи, которые поступят в районные управы после 27 ноября и будут выдаваться до конца этого года.
Ходатайствовать о получении пакета помощи можно в районной управе по месту жительства, если согласно регистру народонаселения местом жительства человека является Таллинн, он живет один, в квартире никто кроме него не зарегистрирован, он получает пенсию по старости и его ежемесячный доход ниже 725 евро в месяц.
«Эстония лидирует в Европе по показателям бедности среди пожилых людей. Для людей с низким уровнем доходов рост цен, произошедший в последние годы, оказался особенно ощутимым, поэтому продукты первой необходимости станут хорошим подспорьем, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – В этом году комплекты помощи от города получат 13 000 пенсионеров. При комплектации учитывались высказанные в прошлые годы пожелания, то есть пожилые люди получат то, что им наиболее необходимо».
Пакет помощи весом примерно пять килограммов будет передан получателю в тканевом мешке, который затем можно будет использовать в быту. В мешке по одной упаковке печенья, макарон, гречки, чая, плитка шоколада, бутыль рапсового масла, банка борща, четыре банки консервов (шпроты и говядина), а также кусок мыла. Пакеты помощи укомплектовывает предприятие Sanitex OÜ, которое сделало лучшее предложение в ходе соответствующего конкурса госпоставок. Подробную информацию о регистрации и выдаче пакетов можно получить в районной управе по месту жительства.