Избирательное право 16-летним: в Рийгикогу поддержали идею снижения возрастного ценза на выборах

Комиссия по делам Европейского союза поддерживает снижение возрастного ценза на выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент.
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии для заседания совета министров образования и по делам молодежи Европейского союза. По мнению комиссии, молодежь следует более активно вовлекать в политику. По этой причине избирательным правом на выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент можно было бы наделить и молодых людей в возрасте 16-17 лет.
Член комиссии по делам Европейского союза Кристо Энн Вага подчеркнул, что инициативы ЕС носят долгосрочный характер. По этой причине было бы разумно дать возможность участвовать в обсуждении этих документов молодежи, на которую напрямую влияют принимаемые решения. «Благодаря более активному вовлечению молодежи в процессы принятия решений на уровне ЕС посредством снижения возрастного ценза на выборах, в будущем союз станет более смелым и инновационным. Это, например, поможет росту экономики через устойчивое развитие и достижение более высокого уровня цифровизации», - сказал Вага.
Вага отметил, что снижение возрастного ценза на выборах в Европейский парламент организовать значительно проще, так как для этого необходимо лишь изменить законы. Сделать то же самое для выборов в Рийгикогу сложнее, так как для этого необходимо изменить Конституцию.
Согласно позициям Эстонии, важно привлечь молодежь к участию в гражданском обществе и защитить их права на местном, государственном уровне и на уровне ЕС. Усилить роль молодежи в процессах принятия решений, согласно позициям Эстонии, поможет предоставление подросткам в возрасте 16-17 лет возможности голосовать на выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент.
Также Эстония считает, что важно систематически вовлекать в политическую жизнь молодежь из разных социальных кругов. Помимо этого, в позициях подчеркивается, что при оценке влияния инициатив союза необходимо учитывать мнения молодежных заинтересованных групп и прилагать усилия для того, чтобы инструменты лучшего законотворчества учитывали по возможности широкий круг целевых групп, в т. ч. молодежь, обладающую ограниченными возможностями.
Комиссия по делам Европейского союза решила в измененном виде поддержать позиции Эстонии для заседания совета министров образования и по делам молодежи ЕС, которое пройдет в четверг в Брюсселе. Комиссия включила в позиции принцип, согласно которому на внутригосударственном уровне необходимо искать консенсус в отношении участия молодежи в выборах - чтобы они смогли избирать депутатов как Рийгикогу, так и Европейского парламента.
В обсуждении этого пункта повестки дня приняла участие руководитель европейской координации Министерства образования и науки Юлле Курвитс.