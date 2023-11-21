Избирательное право 16-летним: в Рийгикогу поддержали идею снижения возрастного ценза на выборах

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии для заседания совета министров образования и по делам молодежи Европейского союза. По мнению комиссии, молодежь следует более активно вовлекать в политику. По этой причине избирательным правом на выборах в Рийгикогу и в Европейский парламент можно было бы наделить и молодых людей в возрасте 16-17 лет.

Член комиссии по делам Европейского союза Кристо Энн Вага подчеркнул, что инициативы ЕС носят долгосрочный характер. По этой причине было бы разумно дать возможность участвовать в обсуждении этих документов молодежи, на которую напрямую влияют принимаемые решения. «Благодаря более активному вовлечению молодежи в процессы принятия решений на уровне ЕС посредством снижения возрастного ценза на выборах, в будущем союз станет более смелым и инновационным. Это, например, поможет росту экономики через устойчивое развитие и достижение более высокого уровня цифровизации», - сказал Вага.

Вага отметил, что снижение возрастного ценза на выборах в Европейский парламент организовать значительно проще, так как для этого необходимо лишь изменить законы. Сделать то же самое для выборов в Рийгикогу сложнее, так как для этого необходимо изменить Конституцию.