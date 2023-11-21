Российская по футболу сыграла с Кубой: на это преступление против футбола невозможно смотреть!

В момент, когда футбольные команды стран Старого Света решают, кто выйдет в финал чемпионата Европы следующего года, Россия нашла в качестве спарринг-партнера старого друга – Кубу. Вот только россияне отнеслись к этому без особого энтузиазма.
В мировом рейтинге Россия занимает 39-е место. А Куба, давний социалистический друг России еще со времен Советского Союза, располагается 169-м месте. Игра проходила в Волгограде, судьи были из Белоруссии. Итоговый счет односторонней игры – 8:0, при этом Россия не реализовала ни одного пенальти.
Бывший член комитета по этике Футбольной федерации России Андрей Созин, пообщавшийся с порталом «Чемпионат», был полон праведного гнева и заявил, что с такими соперниками, как Куба, просто нельзя играть.
«По поводу матча России с Кубой у меня три вопроса. Кто это организовал? Почему это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди? Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», - высказался он.