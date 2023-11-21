Российская по футболу сыграла с Кубой: на это преступление против футбола невозможно смотреть!

В мировом рейтинге Россия занимает 39-е место. А Куба, давний социалистический друг России еще со времен Советского Союза, располагается 169-м месте. Игра проходила в Волгограде, судьи были из Белоруссии. Итоговый счет односторонней игры – 8:0, при этом Россия не реализовала ни одного пенальти.

«По поводу матча России с Кубой у меня три вопроса. Кто это организовал? Почему это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди? Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», - высказался он.