Как дальше поддерживать Украину? Президент Алар Карис созвал Совет по гособороне

Совет в первую очередь сосредоточится на российской войне в Украине, связанных с ней международных и региональных событиях, а также дальнейшей основной деятельности Эстонии по поддержке Украины, в том числе на международном уровне, сообщила во вторник BNS пресс-служба канцелярии президента.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. Совет обсуждает важные с точки зрения государтвенной обороны вопросы и выражает свое мнение по ним.