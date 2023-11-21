В то время как по Эстонии прокатилась волна сокращений и грядет повышения налогов, ERR пишет, что Эстонский центр международного сотрудничества в целях развития (ESTDEV) ищет человека, который поможет внедрить электронные услуги в Кении за сумму около полумиллиона евро.
Правительство определилось с приоритетами: почти полмиллиона евро направят на электронный проект в Кении
Целью объявленного 16 ноября тендера является создание платформы для оказания помощи правительству Кении в развитии инфосистем для предоставления гражданам электронных услуг.
Руководитель в области цифрового развития ESTDEV Андрес Ээремаа сообщил ERR, что речь идет о международном проекте, который помимо ESTDEV финансируется Европейским союзом и Германским агентством по сотрудничеству в области развития.
По словам Эаремаа, общая стоимость проекта составляет 2,4 млн евро, из которых Эстония внесет 300 000 евро. На самом деле, в условиях тендера указано, что стоимость проекта составляет 470 000 евро, но Эаремаа сказал ERR, что реальная сумма будет известна после подсчета затрат.