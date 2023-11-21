Правительство определилось с приоритетами: почти полмиллиона евро направят на электронный проект в Кении

В то время как по Эстонии прокатилась волна сокращений и грядет повышения налогов, ERR пишет, что Эстонский центр международного сотрудничества в целях развития (ESTDEV) ищет человека, который поможет внедрить электронные услуги в Кении за сумму около полумиллиона евро.