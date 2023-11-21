ОЗНАКОМЬТЕСЬ ⟩ На более чем 30 улицах столицы будет действовать зимний порядок парковки

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, за зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы, однако местные жители также могут внести свой вклад в обеспечение качества уборки улиц.

«Обычный порядок парковки не позволяет убирать узкие улицы так, чтобы обеспечить комфортное движение и наилучшее качество обслуживания, поскольку на заставленных автомобилями улицах работа техники затруднена, - сказал Свет. - Мы надеемся на понимание, и что в определенные дни горожане смогут находить альтернативные места для парковки автомобилей. Это позволит обслуживающим предприятиям убирать снег по всей улице и при необходимости вывозить его. Всё это поможет повысить качество обслуживания улиц».

Временная организация парковки будет вводиться в различных местах постепенно в начале декабря, новый порядок начнет действовать по мере установки соответствующих знаков. В прошлом сезоне зимний порядок парковки был успешно протестирован в микрорайоне Лилле в Кристийне и на внутренней стороне внешнего круга Ыйсмяэ в районе Хааберсти, а в этом сезоне он будет действовать во всех районах города.