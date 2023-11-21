Итоги проверки дымовых датчиков расстраивают: в четверти проверенных домов не было работающего датчика

«Кампанию по проверке датчиков дыма можно считать успешной, потому что люди снова вспомнили об их необходимости. Продавцы датчиков подтверждают, что продажи выросли как на дрожжах, поэтому есть основания полагать, что помимо домов, где мы проводили проверки, улучшилась пожарная безопасность и других домов», - пояснила Марет Раннала, руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.

За неделю датчики дыма были проверены в 5439 домах. Датчик дыма отсутствовал в 417 домах (7,6%). Датчик дыма был, но он не работал в 919 домах (17,6%).

Раннала добавила, что теперь у департамента есть довольно хорошая картина о наличии датчиков дыма в домах и проблемах. «Очень тревожно, что если бы сегодня случился пожар, почти в четверти домов в Эстонии не сработал бы датчик дыма, потому что его просто нет или он не в рабочем состоянии, - сказала Раннала. - Я благодарю тех, кто потрудился проверить свои датчики. Были и те, кто беспокоился о своих соседях и помогал им устанавливать датчики или проверять их. Давайте продолжим проявлять такую ​​осторожность и надеяться, что вскоре датчики будут установлены в 100% всех домохозяйств. Работая вместе таким образом, мы сделаем Эстонию более безопасной».