Известная эстонская компания прекращает доставку еды из ресторанов

Курьерская компания Fudy прекращает доставку еды из ресторанов и сосредоточится на других направлениях бизнеса.
В результате закрытия Fudy принадлежащие Apollo Group рестораны Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O'Learys вернутся на платформу Wolt в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.
По словам Мантаса Ломсаргиса, руководителя Wolt Baltics, рестораны Apollo Group будут переведены на их платформу в течение декабря.
Оборот компании Fudy OÜ в 2022 году составил 718 000 евро, а финансовый год она закончила с убытком в размере 3,57 миллиона евро. По состоянию на 31 декабря чистые активы компании не соответствовали требованиям Коммерческого регистра, так как ее собственный капитал был почти на 3,8 миллиона евро в убытке.
Однако компания Fudy, которая начинала свою деятельность как курьерская компания, обещает продолжить свою деятельность и открыла новый бизнес - кассы самообслуживания для ресторанов, с помощью которых клиенты могут заказать и оплатить еду на месте.
Вильям Пыдра, генеральный директор и соучредитель компании Fudy, заявил, что в будущем возможно сотрудничество между Fudy и Wolt.
Маури Дорбек, член правления Apollo Group, отметил, что сотрудничество с компанией Wolt обеспечит профессиональную доставку еды в рестораны с большой клиентской базой. «Wolt - известная и надежная международная технологическая компания, с которой Apollo Group имеет хороший опыт сотрудничества», - добавил Дорбек.