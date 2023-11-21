Известная эстонская компания прекращает доставку еды из ресторанов

В результате закрытия Fudy принадлежащие Apollo Group рестораны Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender и O'Learys вернутся на платформу Wolt в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.

По словам Мантаса Ломсаргиса, руководителя Wolt Baltics, рестораны Apollo Group будут переведены на их платформу в течение декабря.

Оборот компании Fudy OÜ в 2022 году составил 718 000 евро, а финансовый год она закончила с убытком в размере 3,57 миллиона евро. По состоянию на 31 декабря чистые активы компании не соответствовали требованиям Коммерческого регистра, так как ее собственный капитал был почти на 3,8 миллиона евро в убытке.

Однако компания Fudy, которая начинала свою деятельность как курьерская компания, обещает продолжить свою деятельность и открыла новый бизнес - кассы самообслуживания для ресторанов, с помощью которых клиенты могут заказать и оплатить еду на месте.

Вильям Пыдра, генеральный директор и соучредитель компании Fudy, заявил, что в будущем возможно сотрудничество между Fudy и Wolt.