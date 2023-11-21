Реалии большого футбола: тренер вывел сборную на чемпионат Европы, но сам остался без работы

Чехи на своем домашнем стадионе разгромили Молдову со счетом 3:0 и заняли второе место в группе Е после Албании. Обе финишировали с 15 очками, третьей стала Польша с 11 очками.

Несмотря на успех, Шилгавы не пожелал продолжать работу.

«Хотя сейчас мы очень рады, но еще до матча было решено, что я не продолжу работать с командой», - объяснил он. - Я проинформировал об этом и президента федерации Петра Фусека. Давление было очень серьезным – иногда я даже не мог такого понять. Это также повлияло на мое решение».

Накануне матча с Молдовой в Чехии разразился скандал – несколько игроков во время подготовительного сбора были замечены в ночном клубе. В результате Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта были отчислены из команды.