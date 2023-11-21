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Реалии большого футбола: тренер вывел сборную на чемпионат Европы, но сам остался без работы

rus.postimees.ee
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Ярослав Шилгавы.
Ярослав Шилгавы. Фото: Paul Chesterton via www.imago-images.de

Ярослав Шилгавы, который вытащил сборную Чехии по футболу на чемпионат Европы в следующем году, подал в отставку после последнего матча отборочной серии.

Чехи на своем домашнем стадионе разгромили Молдову со счетом 3:0 и заняли второе место в группе Е после Албании. Обе финишировали с 15 очками, третьей стала Польша с 11 очками.

Несмотря на успех, Шилгавы не пожелал продолжать работу.

«Хотя сейчас мы очень рады, но еще до матча было решено, что я не продолжу работать с командой», - объяснил он. - Я проинформировал об этом и президента федерации Петра Фусека. Давление было очень серьезным – иногда я даже не мог такого понять. Это также повлияло на мое решение».

Накануне матча с Молдовой в Чехии разразился скандал – несколько игроков во время подготовительного сбора были замечены в ночном клубе. В результате Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта были отчислены из команды.

«Хотел бы сказать спасибо футболистам за то, как они справились с игрой после всего случившегося. Мы достигли поставленной цели – квалифицировались на Евро», - сказал Шилгавы.

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