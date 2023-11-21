ХАМАС анонсировал соглашение с Израилем о прекращении огня

«Мы находимся на пороге заключения с Израилем соглашения о прекращении огня », - говорится в заявлении лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, обнародованном в Telegram во вторник, 21 ноября.

«ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам», - добавил Хания, не приводя подробностей. Израильская сторона на момент публикации не предоставила официального подтверждения этой информации.

Между тем агентство AFP пишет, что ананимные источники в ХАМАС и террористической группировке «Исламский джихад», которая также причастна к нападению на Израиль 7 октября, подтвердили его корреспондентам, что боевики согласились на условия соглашения о прекращении огня.

Условия соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Предварительное соглашение предусматривает пятидневное прекращение огня, включающее приостановку боевых действий на земле и ограничение израильских авиаударов по южной части сектора Газа. Взамен должны быть освобождены от 50 до 100 заложников, удерживаемых ХАМАС, включая израильских граждан и представителей других национальностей, но не военнослужащих. Кроме того, из израильских тюрем будут освобождены 300 палестинцев, включая женщин и детей, пишет агентство.

Ранее, 18 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня минимум на пять дней при условии освобождения боевиками нескольких десятков заложников, удерживаемых ими в секторе Газа.