Чемпионка Германии по художественной гимнастике умерла в 16 лет

Федерация гимнастики Германии сообщает, что спортсменка национальной сборной по художественной гимнастике Мия Софи Литке скончалась в возрасте 16 лет.
В прошлом году девушка завоевала золото чемпионата страны среди юниоров в упражнениях с обручем и завоевала серебро в личном многоборье.
Причину смерти установит вскрытие, предположительно у спортсменки произошла остановка сердца.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием», — говорится в сообщении федерации.