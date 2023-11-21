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Умерла 16-летняя чемпионка Германии по художественной гимнастике

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Федерация гимнастики Германии сообщает, что скончалась спортсменка национальной сборной по художественной гимнастике Мия Софи Литке: ей было всего 16 лет.

В прошлом году девушка завоевала золото чемпионата страны среди юниоров в упражнениях с обручем и завоевала серебро в личном многоборье.

Причину смерти установит вскрытие, предположительно у спортсменки произошла остановка сердца.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием», — говорится в сообщении федерации.

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