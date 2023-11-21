Умерла 16-летняя чемпионка Германии по художественной гимнастике

В прошлом году девушка завоевала золото чемпионата страны среди юниоров в упражнениях с обручем и завоевала серебро в личном многоборье.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием», — говорится в сообщении федерации.