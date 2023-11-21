«Мы не хотим превратиться в грязных бомжей»: граждане Эстонии попали в беду в Португалии и не могут вернуться домой

Два гражданина Эстонии, Эдуард и Рикардо (фамилии известны редакции), уже пару недель не могут вылететь из Лиссабона на родину, так как из-за кражи остались без документов и средств к существованию.
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По данным Rus.Postimees, они приехали в Португалию на неопределенный срок на заработки, но вскоре попали в переплет. «У нас украли все: банковские карточки, деньги, документы. Мы граждане Эстонии, нас двое. Эстонское посольство сказало искать деньги на билеты – и тогда они нас отправят домой. Мы писали в МИД Эстонии, там сказали то же самое. Сейчас у нас есть справка из лиссабонской полиции о краже, и это единственный документ, который мы имеем», – рассказал Эдуард.