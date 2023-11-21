«Мы не хотим превратиться в грязных бомжей»: граждане Эстонии попали в беду в Португалии и не могут вернуться домой

По данным Rus.Postimees, они приехали в Португалию на неопределенный срок на заработки, но вскоре попали в переплет. «У нас украли все: банковские карточки, деньги, документы. Мы граждане Эстонии, нас двое. Эстонское посольство сказало искать деньги на билеты – и тогда они нас отправят домой. Мы писали в МИД Эстонии, там сказали то же самое. Сейчас у нас есть справка из лиссабонской полиции о краже, и это единственный документ, который мы имеем», – рассказал Эдуард.

Украли рюкзак Рикардо, в котором были самые ценные вещи обоих. Чудом в их распоряжении осталась банковская карточка. «На деньги, которые нам посылали неравнодушные люди, мы какое-то время могли жить. Та карточка, которая у нас была, действительно работала, но потом судебный исполнитель стал снимать с нее все деньги, вплоть до 50 евро, которые нам пересылали на еду. У меня своей карточки нет, это была карточка Рикардо и на его счет приходили все средства», – говорит Эдуард.