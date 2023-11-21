Таллиннский департамент городского планирования выдал разрешение на реконструкцию одного из самых интересных исторических объектов. Историческая котельная Фале будет реконструирована в офисное здание, а на вершине трубы построят стеклянную смотровую площадку. Проект котельной Фале будет восстановлен в интересном ключе, что добавит его в число самых необычных достопримечательностей столицы.
ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ Историческая котельная и смотровая площадка на трубе получили разрешение на строительство!
Под котельной можно будет пройти по интересным историческим туннелям, где когда-то ездили вагонетки, перевозившие сланец и уголь. Выйдя на землю, открывается масштабное пространство котельной, простирающееся через этажи, наполненное светом, откуда можно будет двигаться дальше к трубе. В красной кирпичной трубе будет спрятан лифт и винтовая лестница, ведущая на стеклянную смотровую площадку.
Один из архитекторов комплекса Фале Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA считает возрождение котельной и трубы уникальным проектом.
«Эти здания предлагают посетителям своего рода путешествие сквозь котельную от подземелья до небес, в компании истории и изобретательных, современных решений. Стеклянное помещение на вершине трубы является уникальным решением в Эстонии, аналоги которого можно встретить в больших европейских городах. Поскольку котельная Фале расположена на высоком утесе, высота смотровой площадки трубы над уровнем моря составляет 106 метров, и по своим видам она сравнима с колесом обозрения T1», - рассказала Ауле.
Стеклянную смотровую площадку площадью 34 квадратных метра на вершине трубы можно будет арендовать для частных и особых мероприятий в узком кругу, а в остальное время труба будет открыта для всех посетителей.
«Если другая достопримечательность парка Фале, галерейная улица, привлекла сюда невест и женихов для фотосессий и свадебных торжеств, то стеклянная смотровая площадка на вершине трубы отлично подойдет для предложения руки и сердца», - привела пример использования трубы Маргит Ауле.
Котельная будет в основном отдана под офисы. По словам руководителя отдела продаж Fausto Эйнара Нийне, котельная могла бы подойти как одной большой компании, так и нескольким небольшим. В крыльях котельной появятся идеальные помещения для малых предприятий, в то время как сердце котельной идеально подойдет одной или нескольким большим компаниям.
По словам Маргит Ауле, котельная станет светлой и яркой, и подчеркнет особые исторические детали.
«Мы хотим привнести свет в интерьер котельной и разделить его стеклянными кубами, где разместятся различные компании. Дизайн в белых тонах сочетается с историческими известняковыми стенами, что создает для всего здания одновременно уютное и необычно интересное, многослойное пространственное решение. Масштабные пространства, простирающиеся через этажи, характерны для старых промышленных зданий, и это великолепие переносится в современное офисное здание», - рассказала Ауле. Котельная Фале является частью растущего комплекса Фале, где уже расположены Postimees, Apollo, Касса по безработице, Finestmedia, Wisercat и другие.
Котельная Фале вместе с трубой расположена в центре модернизированного квартала Фале с целостным городским пространством и открыта для входа со всех сторон. К котельной вскоре будет пристроена строящаяся парковка/офисное здание на 500 мест. Напротив котельной расположена галерейная улица Фале под стеклянным крытым, круглогодично теплым и зеленым навесом, где можно поесть на террасах кафе и ресторанов.