ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ Историческая котельная и смотровая площадка на трубе получили разрешение на строительство!

Под котельной можно будет пройти по интересным историческим туннелям, где когда-то ездили вагонетки, перевозившие сланец и уголь. Выйдя на землю, открывается масштабное пространство котельной, простирающееся через этажи, наполненное светом, откуда можно будет двигаться дальше к трубе. В красной кирпичной трубе будет спрятан лифт и винтовая лестница, ведущая на стеклянную смотровую площадку.

Один из архитекторов комплекса Фале Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA считает возрождение котельной и трубы уникальным проектом.

«Эти здания предлагают посетителям своего рода путешествие сквозь котельную от подземелья до небес, в компании истории и изобретательных, современных решений. Стеклянное помещение на вершине трубы является уникальным решением в Эстонии, аналоги которого можно встретить в больших европейских городах. Поскольку котельная Фале расположена на высоком утесе, высота смотровой площадки трубы над уровнем моря составляет 106 метров, и по своим видам она сравнима с колесом обозрения T1», - рассказала Ауле.

Стеклянную смотровую площадку площадью 34 квадратных метра на вершине трубы можно будет арендовать для частных и особых мероприятий в узком кругу, а в остальное время труба будет открыта для всех посетителей.