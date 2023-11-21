Необходимо принять срочные меры: в ООН предупреждают об ускорении глобального потепления

Изменило ли Парижское соглашение ситуацию с выбросами?

С момента заключения Парижского соглашения в 2015 году наблюдается прогресс. В соответствии с действующей на тот момент политикой ЮНЕП прогнозировала увеличение выбросов на 16% к 2030 году. Сейчас прогнозируемый рост составляет 3%. «Я считаю, что прогресс налицо, я не говорю, что ничего не произошло», – отмечает Ольхофф.

За последние несколько лет были упущены большие возможности для сокращения выбросов, считает эксперт. В то время как война в Украине и вызванный ею энергетический кризис подтолкнули некоторые страны к «зелёным» решениям, другие использовали его для открытия новых нефтяных и газовых месторождений или продления срока эксплуатации угольных шахт.

По мнению Ольхофф, одним из самых серьезных препятствий на пути достижения климатических целей является «отсутствие глобального лидерства».

Отсутствие глобального лидерства

Если усилия по снижению выбросов, предпринимаемые в рамках нынешней политики, будут продолжены, то глобальное потепление будет ограничено лишь 3°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ни одна из 20 крупнейших экономик мира не сокращает выбросы в атмосферу такими темпами, которые соответствуют их целям «чистого нуля». Даже при самом оптимистичном сценарии, по мнению ЮНЕП, вероятность сдерживания потепления на уровне 1,5°С составляет всего 14%.

По мнению Ольхофф, вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на более жёстких целях на 2035 год, необходимо принять более амбициозные меры по снижению выбросов до конца десятилетия. Если мы не сделаем этого, то мы можем попрощаться с целью в 1,5°С, полагает эксперт.