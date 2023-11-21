Эксперт: не стоит рассчитывать на быстрое снижение процентных ставок

По словам президент Банка Франции и члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гало, базовые процентные ставки еврозоны достигли уровня, на котором они останутся в течение следующих нескольких кварталов, пишут «Деловые ведомости».
«Бывают не только вершины и долины, но и плато, где можно почувствовать эффект высоты и полюбоваться видом», – цитирует Reuters высказывание Вильруа в Лондонском обществе экономистов.
«Это то, что мы, вероятно, будем делать, по крайней мере, на следующих встречах в течение следующих нескольких кварталов», – сказал он.
На последнем заседании совет ЦБ оставил процентные ставки без изменений. Инфляция в еврозоне снизилась, и, по мнению Вильруа, похоже, что рецессии удастся избежать и заменить ее мягкой посадкой.