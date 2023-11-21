Эксперт: не стоит рассчитывать на быстрое снижение процентных ставок

«Бывают не только вершины и долины, но и плато, где можно почувствовать эффект высоты и полюбоваться видом», – цитирует Reuters высказывание Вильруа в Лондонском обществе экономистов.

«Это то, что мы, вероятно, будем делать, по крайней мере, на следующих встречах в течение следующих нескольких кварталов», – сказал он.