Полиция разыскивает 38-летнего Райнера, ушедшего из медучреждения

В полицию поступило сообщение, что в прошлую пятницу 38-летний Райнер покинул медицинское учреждение в волости Вильянди. Пока он не вернулся, и персонал медицинского учреждения не имеет представления о его местонахождении.

Получив информацию, полиция проверила территорию медицинского учреждения, автовокзала и другие близлежащие места. Также были проверены различные дороги, ведущие от медучреждения. Найти пропавшего пока не удалось.

Когда Райнер покинул больницу, он был одет в серую куртку, на нем была синяя обувь.