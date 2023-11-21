Полиция разыскивает 38-летнего Райнера, ушедшего из медучреждения

Полиция просит помощи в поисках 38-летнего Райнера, ушедшего из медицинского учреждения в волости Вильянди.
В полицию поступило сообщение, что в прошлую пятницу 38-летний Райнер покинул медицинское учреждение в волости Вильянди. Пока он не вернулся, и персонал медицинского учреждения не имеет представления о его местонахождении.
Получив информацию, полиция проверила территорию медицинского учреждения, автовокзала и другие близлежащие места. Также были проверены различные дороги, ведущие от медучреждения. Найти пропавшего пока не удалось.
Когда Райнер покинул больницу, он был одет в серую куртку, на нем была синяя обувь.
Полиция просит всех, кто видел передвижения Райнера или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.