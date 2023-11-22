Конфликт интересов и мировоззрения? Объединенной левой партией Эстонии руководит член Партии правых

Объединенную левую партию Эстонии ждут большие перемены. Правление партии поставило себе цель - модернизировать деятельность партии и сделать ее активной политической силой в эстонских политических дебатах. Партия создала сайт, аккаунты в социальных сетях, а правление готовится к модернизации партии под лозунгом «Левые 2.0». Однако по решению Харьюского уездного суда, всем этим процессом руководит адвокат Кейо Линдеберг, который также является членом Партии правых - мировоззренческого антипода Объединенной левой партии.