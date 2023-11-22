По решению Харьюского уездного суда адвокат Кейо Линдеберг, являющийся членом Партии правых, был назначен замещающим членом правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Председатель Партии правых Лавли Перлинг заявила, что деятельность Линдеберга вызывает у нее вопросы.
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Конфликт интересов и мировоззрения? Объединенной левой партией Эстонии руководит член Партии правых
Объединенную левую партию Эстонии ждут большие перемены. Правление партии поставило себе цель - модернизировать деятельность партии и сделать ее активной политической силой в эстонских политических дебатах. Партия создала сайт, аккаунты в социальных сетях, а правление готовится к модернизации партии под лозунгом «Левые 2.0». Однако по решению Харьюского уездного суда, всем этим процессом руководит адвокат Кейо Линдеберг, который также является членом Партии правых - мировоззренческого антипода Объединенной левой партии.