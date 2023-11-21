ФОТО И ВИДЕО ⟩ На Петровской площади установили рождественскую елку!

На Петровской площади установили рождественскую елку. На этот раз посреди площади будет стоять действительно достойное праздничное украшение - елка очень пушистая, в высоту достигает 15 метров. Еще одна елка будет установлена в среду, 22 ноября, на Ратушной площади. Это будет первая ель в новой локации.

По результатам конкурса поставки, проведённого Нарвской городской управой договор заключили с фирмой Andruse Hulgikaubanduse OÜ, которая предложила на выбор несколько вариантов хвойных деревьев. Самые красивые из всех предложенных оказались в Viivikonna. Общая стоимость договора составила 28800 евро (с налогом с оборота).

По словам художника городского самоуправления Нарвы Дениса Гиренко, живая ель и ее установка все равно обходятся городу дешевле, чем искусственная ель и ее хранение. «Мы не идем в заповедный лес и не срубаем елки там - для этого есть промышленный леса, и деревья, которые там растут, предназначены исключительно для промышленных целей. К тому же, мне кажется, что именно живое дерево создает ощущение настоящего праздника», - рассказал Денис.

Украшение елки на Петровской площади останется таким же, как и в прошлом году. Для ели на Ратушной площади были закуплены новые шары и гирлянды. По словам старшего специалиста по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Риммы Алексеевой, все новогодние украшения экономичны по энергопотреблению, так как используются экономичные LED-лампы.