На днях жительнице Таллинна Дине настойчиво звонили с неизвестного номера, а когда она ответила, то вместо голоса живого человека услышала телефонного робота. «Поздравляю, вы выиграли подарок! Чтобы получить его, нажмите цифру 1», – объявил тот. Что это было? Мошенники изобрели новый способ облапошивания населения?
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«Поздравляю, вы выиграли подарок!»: мошенники изобрели новый способ облапошивания населения?
«Я работаю в сфере красоты. Один из вечеров работала и никого не трогала. Слышу, телефон вибрирует в режиме нон-стоп, но сразу ответить не смогла, так как у меня была клиентка. В какой-то момент стала переживать – вдруг что-то случилось с домашними, ведь звонили очень настойчиво. Какого же было мое удивление, когда я все-таки ответила», – рассказывает Rus.Postimees Дина.