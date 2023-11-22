«Поздравляю, вы выиграли подарок!»: мошенники изобрели новый способ облапошивания населения?

«Я работаю в сфере красоты. Один из вечеров работала и никого не трогала. Слышу, телефон вибрирует в режиме нон-стоп, но сразу ответить не смогла, так как у меня была клиентка. В какой-то момент стала переживать – вдруг что-то случилось с домашними, ведь звонили очень настойчиво. Какого же было мое удивление, когда я все-таки ответила», – рассказывает Rus.Postimees Дина.

По ее словам, на другом конце провода был исходящий автоинформатор, который сообщил, что она выиграла какой-то подарок. «Чтобы забрать его, просили нажать на телефоне цифру 1. Не знаю, что бы было, если бы я выполнила все инструкции робота, но, скорее всего, ничего хорошего. Я решила не рисковать и просто повесить трубку. Очень хотелось бы знать, мошенничество это было или нет?» – спрашивает читательница.