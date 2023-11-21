Кровавая расправа: перед судом предстал обвиняющийся в убийстве с особой жестокостью

Первого января этого года около часа ночи с улицы Эха в Тапа позвонили в Центр тревоги и попросили выгнать собутыльника из квартиры, поскольку ставший нежеланным гость не подчинялся распоряжениям хозяина квартиры. Спустя некоторое время в Центр тревоги поступил еще один звонок: сообщили, что проблема решена и помощь правоохранительных органов уже не требуется. Всего через несколько часов жизнь звонившего 54-летнего Сергея оборвалась - его убили с особой жестокостью.

Около пяти часов утра поступил еще один звонок с улицы Эха, но на этот раз сообщалось об убийстве. Звонил Александр Федоров, который воспользовался телефоном убитого Сергея, поскольку не смог найти свой. Во время разговора Федоров не смог вспомнить ни адреса, где находился, ни имени погибшего собутыльника. По разговору можно было понять, что позвонивший в Центр тревоги человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что позже подтвердила и экспертиза. У него было зафиксировано опьянение 2,16 промилле.