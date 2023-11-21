Кровавая расправа: перед судом предстал обвиняющийся в убийстве с особой жестокостью

В понедельник, 20 ноября, в Раквере перед Вируским уездным судом предстал Александр Федоров, которого обвиняют в совершенном в Тапа 1 января убийстве с особой жестокостью. На теле погибшего обнаружено 29 ножевых ранений.
Первого января этого года около часа ночи с улицы Эха в Тапа позвонили в Центр тревоги и попросили выгнать собутыльника из квартиры, поскольку ставший нежеланным гость не подчинялся распоряжениям хозяина квартиры. Спустя некоторое время в Центр тревоги поступил еще один звонок: сообщили, что проблема решена и помощь правоохранительных органов уже не требуется. Всего через несколько часов жизнь звонившего 54-летнего Сергея оборвалась - его убили с особой жестокостью.