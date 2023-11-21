МНЕНИЕ ⟩ Россия пытается с помощью ОБСЕ принизить суверенитет Эстонии в глазах Запада

Eesti Päevaleht писал, что Россия оказывает беспрецедентное давление на председательство Эстонии в ОБСЕ (EPL 20.11).

Россия с самого начала выступала против кандидатуры Эстонии, причем аргументы менялись. Тот факт, что мы являемся членом НАТО, стал играть роль только недавно. Первоначально основной причиной было то, что Эстония якобы страна, враждебная к России. Напомню, что совсем недавно Польша, чьи отношения с Россией также были непростыми, вполне подходила на роль председателя.

Россия в настоящее время сознательно использует платформу ОБСЕ для разрушения единства Запада в рамках своей более широкой стратегии. Она чувствуют, что США не могут полностью отказаться от ОБСЕ, и поэтому оказывает давление, блокируя бюджет и накладывая вето на кандидатуру Эстонии.

Технически возможно, что Северная Македония продолжит председательство и в следующем году, и Скопье в принципе согласно с этим. Однако, если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы.

Это, к сожалению, намекает на то, что у США нет стратегии победы в войне в Украине, или стратегия все же заключается в достижении переговорного стола с Россией. Для этого она пытается убедить ведущие западные державы в том, что платформа ОБСЕ может быть одной из точек соприкосновения.

Целью действий России в ОБСЕ, в том числе, является заставить западные страны согласиться с давлением, которое оставляет хотя бы впечатление, что суверенитет Эстонии и других балтийских стран имеет меньшее значение, чем у ведущих западных держав. Отсюда уже недалеко до политики сфер влияния.

По моему мнению, Эстония не может и не должна отказываться от своей кандидатуры в интересах защиты архитектуры европейской безопасности. Эстонские дипломаты вместе с союзниками, особенно Соединенными Штатами, должны показать, что ОБСЕ оказалась в такой ситуации не из-за нашей кандидатуры, а из-за агрессии России.