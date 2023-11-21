Трагическая смерть работницы производственной линии: прокуратура выдвинула подозрения

Спустя девять месяцев после трагичного несчастного случая на производственной линии предприятия Grüne Fee в Лохква, недалеко от Тарту, стало ясно, что на предприятии были нарушены нормы охраны труда и техники безопасности. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем будет получен окончательный ответ на вопрос, что же случилось в тот трагический день.