Помогите выбрать спортсмена года!

Все горожане могут принять участие в выборах лучшего спортсмена и лучшей спортивной команды 2023 года. Голосование открыто до полуночи 30 ноября на сайте Таллинна.
Проголосовать за своих любимых спортсменов можно в категориях: лучшая спортсменка, лучший спортсмен, лучшая команда, лучший молодой спортсмен и лучший параспортсмен.
По словам вице-мэра Тийта Терика определение лучших спортсменов стало прекрасной традицией и помогает отметить их заслуги. «Город Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года – в этом году церемония состоится в 30-й раз. В столице активно проходят спортивные мероприятия и выбор выдающихся спортсменов велик, горожане могут отдать свой голос, руководствуясь спортивными достижениями или тем, какая дисциплина по душе», - сказал Терик.
Номинанты в категории «Лучшая спортсменка 2023 года»: фигуристка Нина Петрыкина, тай-боксер Астрид Йоханна Грентс, пловчиха Энели Ефимова, биатлонистка Туули Томингас, спортсменка по ориентированию Реэда Туула-Федоров.
В категории «Лучший спортсмен 2023 года» представлены: водный мотогонщик Рене Суук, десятиборец Янек Ыйглане, кёрлингист Харри Лилль, спортсмены по ориентированию Тиммо Таммемяэ и Сандер Линнус, теннисист Марк Оливер Лайал.
За звание лучшей команды уходящего года поборются футбольная команда FC Flora, баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, женская футбольная команда FC Flora, волейбольная команда Selver/TalTech, хоккейная команда HC Panter.
В категории «Лучший молодой спортсмен 2023 года»: пловчиха Энели Ефимова, каратист Тан Маркус Ояла, метатель копья Хети Вяэт, шахматистка София Блохин, тай-боксер Роман Митяев и тхэквондистка Арина Тишук.
Номинанты в категории «Лучший параспортсмен»: пловцы Матц Топкин, Робин Ликсор, Эрик Тётт, Кейра Раттур и легкоатлет Ринат Райсп.
Кандидаты определялись исходя из предложений спортивных объединений. При этом учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимался во внимание вклад спортсменов и команд в продвижение местной спортивной жизни - организацию спортивных мероприятий, популяризацию активного образа жизни, поддержку молодежного спорта и т.д.
Кандидаты на звание «Спортсмен года» должны являться жителями Таллинна, и родной зал или площадка команды также должны находиться в столице. Результаты интернет-голосования будут переданы в Таллиннский департамент культуры и спорта, который примет окончательное решение.
Имена лучших спортсменов года будут объявлены 13 декабря в ходе церемонии, которая состоится в концертном зале «Эстония».