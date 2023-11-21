Помогите выбрать спортсмена года!

По словам вице-мэра Тийта Терика определение лучших спортсменов стало прекрасной традицией и помогает отметить их заслуги. «Город Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года – в этом году церемония состоится в 30-й раз. В столице активно проходят спортивные мероприятия и выбор выдающихся спортсменов велик, горожане могут отдать свой голос, руководствуясь спортивными достижениями или тем, какая дисциплина по душе», - сказал Терик.