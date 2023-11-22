Арест народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в госизмене, очередь фур на украинско-польской границе и возвращение на родину депортированного в Россию мариупольца. Таковы основные события, произошедшие в Украине и представленные в новом обзоре украинского журналиста Сергея Гармаша.
Операция «Буратино», блокада на границе и возвращение мариупольца домой. Обзор основных событий в Украине
На первый взгляд, арест Дубинского не кажется чем-то особенным. Да, депутат, популярный блогер, скандальная личность, политик, критикующий провластную партию, в составе которой и пришел в парламент. Но пик его информационной активности давно прошел, поэтому на фоне ареста олигарха Коломойского или настоятеля Киево-Печерской Лавры это могло бы быть просто одним из сюжетов информационной ленты, не более. Однако, если вникнуть в суть обвинения и обстоятельства инкриминируемого ему преступления, задержание Александра Дубинского – событие явно не тривиальное, и при этом даже геополитическое.
Дубинский, Коломойский, Джулиани…
До прихода в политику его называли информационным киллером Коломойского. Он вел антикоррупционную программу на телеканале олигарха 1+1 и разоблачал в основном президенты Петра Порошенко и его окружение. Порошенко уже не был популярен, борьба с ним сделала популярным Дубинского. В 2019-м он становится членом фракции «Слуга народа» и одним из самых ярких представителей президентской партии.
Началом крушения такой головокружительной карьеры стала пресс-конференция, на которой Дубинский вместе с пророссийским депутатом Андреем Деркачом накануне президентских выборов в США выступил с компроматом на сына Джо Байдена и фактически обвинил Украину в попытке повлиять на американские президентские выборы.
Придя к власти, администрация Байдена ввела санкции против Деркача, которого в США считают «российским агентом», и еще семи граждан Украины, входящих в его окружение. Среди них был и Дубинский.
После этого YouTube блокирует канал нардепа, его исключают из фракции «Слуга народа» и лишают должности главы Киевской областной организации президентской партии. А уже летом этого года имя Дубинского стало мелькать в СМИ в связи с уголовным делом, возбужденным в связи с организацией незаконного выезда за рубеж его брата.
И 13 ноября грянул гром: СБУ, Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокуратуры предъявил Дубинскому подозрение в государственной измене. Причем формальным поводом для такого обвинения стало заявление общественной организации, Центра противодействия коррупции, которое было написано еще три года назад…
Политический подтекст таких действий украинской власти очевиден: как раз 13 ноября глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак находился с визитом в Вашингтоне. Арест Дубинского можно рассматривать не только как сигнал администрации Байдена о борьбе с коррупцией, но и как пас в предвыборной борьбе. Ведь Дубинский не раз встречался с адвокатом Трампа Робертом Джулиани, использовавшим полученный от него компромат в предвыборной борьбе Трампа с Байденом на минувших выборах. Сейчас обвинения Дубинского и Деркача в работе на российское ГРУ дают основания ставить вопрос и о роли Джулиани.
Но даже все эти политические аспекты не так важны для украинцев, как суть обвинения и состав «преступной группы». Поскольку третьим участником в ней назван бывший прокурор антитерорристической операции (АТО) Константин Кулик. В 2019 году он подготовил служебную записку, в которой предлагал возбудить дело против Хантера Байдена. Но если Кулик действительно был агентом российского ГРУ, встает вопрос о правомерности возбужденных им дел в рамках АТО, ведь при Порошенко именно он был главным «палачом» украинских военных!
Правда, этой «детали» украинские правоохранители пока не замечают. «Основная задача этой организации - расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене», – акцентируют в СБУ.
По информации спецслужбы, Дубинский (оперативный псевдоним Буратино), Деркач и Кулик (псевдоним – Птичка) получили от ГРУ Генштаба РФ десять миллионов долларов вознаграждения.
Просто еще раз напомню: Деркач и Дубинский были нардепами, а Кулик – несколько лет являлся, наверное, одним из самым влиятельных прокуроров страны. Теперь оказывается, что они агенты России. Задержан только Дубинский, Кулик и Деркач бежали из Украины после полномасштабного вторжения России.
Любопытно, что и власти, и СМИ сейчас замалчивают тот факт, что Дубинский был главой группы Коломойского в парламентской фракции «Слуга народа». Именно он блокировал в Верховной Раде все законопроекты, которые могли навредить интересам олигарха. Например, в апреле 2020 года Дубинский внес 1199 поправок к принятому в первом чтении «антиколомойскому закону».
Очевидно, что случай «госизменника» Дубинского может стать предметом торгов с Коломойским, который, тоже находясь под арестом, начал войну с государством.
В начале ноября по различным экономическим причинам остановились все ферросплавные предприятия Украины, принадлежащие олигарху. Учитывая, что все они являются градообразующими, это создало серьезную социальную проблему, не говоря уже о потерях украинского бюджета. Поэтому не удивлюсь, если Коломойский, интересы которого открыто отстаивал Дубинский, окажется еще одним членом преступной группы… Впрочем, не думаю, что олигарх доведет до этого. В его интересах договориться с властями раньше.
Польша больше не с нами?
Блокировка польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе РП с Украиной началась еще 6 ноября. Но все происходящее там казалось настолько искусственным и абсурдным, что я не брался за эту тему, думая, что, наверное, чего-то не понимаю. В украинской голове как-то не укладывается, что несколько (даже не большинство) частных перевозчиков могут просто заблокировать государственную (!) границу из-за недовольства законной конкуренцией. Причем границу с воюющей страной, военное поражение которой может привести к войне России с самой Польшей.
Тем не менее, по состоянию на минувший понедельник в очередях на польской стороне границы скопилось около 2 900 грузовиков, направлявшихся в Украину. Это только на трех заблокированных КПП, но еще тысячи машин скопились на других пунктах пропуска, куда водители едут, пытаясь избежать блокировки.
Самое интересное, что официальных требований к Украине никто не выдвигает, и украинское Министерство инфраструктуры само пытается определить их из сообщений в СМИ. Оба правительства признали их противоречащими нормам Европейского союза. Убытки несут как украинский, так и польский бизнес.
Известно, что активным участником блокады является глава люблинской организации «Конфедерации», ультраправой партии с радикальной антиукраинской риторикой и связями с Россией. Эта же партия является, так сказать, политическим и медийным промоутером этой акции. Кстати, – единственная из парламентских сил Польши. Видимо этот факт и не дает нынешнему правительству Моравецкого прекратить этот беспредел, поскольку ПиС заинтересован в создании с «Конфедерацией» новой коалиции.
Все эти факторы стали причиной гуманитарной катастрофы на польской границе. Ведь тысячи водителей оказались заблокированными там без элементарных гигиенических удобств. Кроме того, в этих очередях стоят гуманитарные грузы, необходимые украинцам для выживания. Но самое страшное, что эта блокада, последовавшая сразу после «аграрной войны», может окончательно уничтожить доверие украинцев к полякам.
Последние полгода в Украину из Польши приходят только плохие новости. Суммарно все это создает картину враждебности поляков по отношению к украинцам. Причем стратегически от этого проигрывают оба народа, поскольку такая ситуация работает на общего врага – Москву. В Украине это вызывает даже не враждебность – разочарование. Но от этого еще больнее.
Грустная история с хорошим концом
И о хорошем. Когда все плохо, хорошие истории, даже если они происходят не с тобой, позволяют поверить в лучшее. И именно такая история приключилась с мариупольским подростком Богданом Ермохиным.
Весной 2022 года 16-летнего мариупольца депортировали в Россию. Там российские власти насильно определили его в приемную семью в Подмосковье. Богдан никогда не скрывал, что хочет вернуться в Украину. В начале 2023 года он даже сбежал, но был задержан россиянами на границе с Беларусью. Российские власти заявляли, что он не может сам выбирать, где жить, поскольку является несовершеннолетним. Хотя в Украине у парня есть старшая сестра, которая могла быть его законным опекуном.
Несколько недель назад Богдану принесли повестку в российский военкомат, куда он должен был явиться по достижении совершеннолетия. Парень публично обратился за помощью к президенту Украины Зеленскому. В результате в минувшие выходные, как раз в день своего 18-летия, Богдан Ермохин уехал в Беларусь, а оттуда вернулся в Украину, где встретился с сестрой.
История, которая начиналась как страшная, закончилась хорошо. Но, к сожалению, далеко не у всех подобных историй счастливый конец. Только по официальным данным (т.е. тем, когда о депортации ребенка сообщили родители, опекуны или свидетели), с февраля 2022 года Россия депортировала из Украины около 20 тысяч детей. Возвращены за это время всего 386.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.