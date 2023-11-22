Операция «Буратино», блокада на границе и возвращение мариупольца домой. Обзор основных событий в Украине

После этого YouTube блокирует канал нардепа, его исключают из фракции «Слуга народа» и лишают должности главы Киевской областной организации президентской партии. А уже летом этого года имя Дубинского стало мелькать в СМИ в связи с уголовным делом, возбужденным в связи с организацией незаконного выезда за рубеж его брата.

И 13 ноября грянул гром: СБУ, Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокуратуры предъявил Дубинскому подозрение в государственной измене. Причем формальным поводом для такого обвинения стало заявление общественной организации, Центра противодействия коррупции, которое было написано еще три года назад…

Политический подтекст таких действий украинской власти очевиден: как раз 13 ноября глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак находился с визитом в Вашингтоне. Арест Дубинского можно рассматривать не только как сигнал администрации Байдена о борьбе с коррупцией, но и как пас в предвыборной борьбе. Ведь Дубинский не раз встречался с адвокатом Трампа Робертом Джулиани, использовавшим полученный от него компромат в предвыборной борьбе Трампа с Байденом на минувших выборах. Сейчас обвинения Дубинского и Деркача в работе на российское ГРУ дают основания ставить вопрос и о роли Джулиани.