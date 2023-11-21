Полиция предупреждает о новом способе обмана: с этим столкнулись уже более ста жителей Эстонии

Схема мошенников аналогична предыдущим мошенническим звонкам, когда аферисты выдают себя за полицию. В нынешних роботизированных звонках на английском человеку сообщают, что данные его ID-карты были украдены и что этот человек находится в международном розыске. Во время звонка предлагают нажать на телефоне на цифру один, чтобы поговорить с якобы полицейским.

Вячеслав Миленин. Фото: Департамент полиции и погранохраны

Руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин заверил, что эстонская полиция таких звонков не делает. «Мошенники активизировались, на данный момент роботизированные звонки получили более ста жителей Эстонии. Мошенники стремятся заполучить деньги или данные людей. Если вам позвонят с неизвестного номера и утверждают, что ваши данные украдены, немедленно кладите трубку», - сказал Миленин. Он благодарит всех людей, которые сразу распознали мошеннический звонок и сообщили об этом в полицию.