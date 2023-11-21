Полиция предупреждает о новом способе обмана: с этим столкнулись уже более ста жителей Эстонии

В полицию пришло масса сообщений, что жителям Эстонии поступают звонки голосового робота на английском языке. Эстонская полиция таких звонков не делает.
Схема мошенников аналогична предыдущим мошенническим звонкам, когда аферисты выдают себя за полицию. В нынешних роботизированных звонках на английском человеку сообщают, что данные его ID-карты были украдены и что этот человек находится в международном розыске. Во время звонка предлагают нажать на телефоне на цифру один, чтобы поговорить с якобы полицейским.
Руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин заверил, что эстонская полиция таких звонков не делает. «Мошенники активизировались, на данный момент роботизированные звонки получили более ста жителей Эстонии. Мошенники стремятся заполучить деньги или данные людей. Если вам позвонят с неизвестного номера и утверждают, что ваши данные украдены, немедленно кладите трубку», - сказал Миленин. Он благодарит всех людей, которые сразу распознали мошеннический звонок и сообщили об этом в полицию.
По данным полиции, на данный момент пострадавших от этой схемы обмана нет. «Напоминаем, что вы не должны никому сообщать свои коды PIN1 и PIN2 от Mobile-ID, Smart-ID или ID-карты, а также вводить их где-либо по требованию других людей», - подчеркивает полицейский.