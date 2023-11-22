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«Однозначно дороже», или цена «удара в спину». Профессор из Хельсинки о закрытии границ с Россией

Интервью с очевидцем
Иван Скрябин
, журналист
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Финский пограничник и мигрант с двумя велосипедами на международном пограничном переходе в Салле, который пока открыт для автомобильного сообщения с Россией. Лапландия, вторник, 21 ноября 2023 года.
Финский пограничник и мигрант с двумя велосипедами на международном пограничном переходе в Салле, который пока открыт для автомобильного сообщения с Россией. Лапландия, вторник, 21 ноября 2023 года. Фото: Jussi Nukari / LEHTIKUVA / SIPA

В Финляндии живут и работают тысячи россиян. Как изменился их маршрут между двумя домами после закрытия сразу четырех КПП на финско-российской границе, мы узнали на примере петербургского профессора Владимира Гельмана, который много лет преподает в Хельсинки.

16 ноября правительство Финляндии на внеочередном заседании приняло решение закрыть с 18 ноября все три КПП на границе с Ленинградской областью и один погранпереход на границе с Карелией. С 18 ноября ближайший к российским столицам сухопутный путь в Финляндию пролегает через город Костомукша, севернее еще есть проезд через Мурманскую область. Решения объяснялись миграционным давлением со стороны России, которое, по утверждениям представителей власти Финляндии и репликам очевидцев в медиа, имеет рукотворный характер.

Профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман рассказал Rus.Postimees о своем опыте перемещения между Санкт-Петербургом и Хельсинки до и после 18 ноября 2023 года. В субботу Финляндия закрыла сразу четыре КПП на границе с РФ.
Профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман рассказал Rus.Postimees о своем опыте перемещения между Санкт-Петербургом и Хельсинки до и после 18 ноября 2023 года. В субботу Финляндия закрыла сразу четыре КПП на границе с РФ. Фото: Линда Таммисто, из личного архива Владимира Гельмана
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