В Финляндии живут и работают тысячи россиян. Как изменился их маршрут между двумя домами после закрытия сразу четырех КПП на финско-российской границе, мы узнали на примере петербургского профессора Владимира Гельмана, который много лет преподает в Хельсинки.
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«Однозначно дороже», или цена «удара в спину». Профессор из Хельсинки о закрытии границ с Россией
Интервью с очевидцем
16 ноября правительство Финляндии на внеочередном заседании приняло решение закрыть с 18 ноября все три КПП на границе с Ленинградской областью и один погранпереход на границе с Карелией. С 18 ноября ближайший к российским столицам сухопутный путь в Финляндию пролегает через город Костомукша, севернее еще есть проезд через Мурманскую область. Решения объяснялись миграционным давлением со стороны России, которое, по утверждениям представителей власти Финляндии и репликам очевидцев в медиа, имеет рукотворный характер.
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