«Однозначно дороже», или цена «удара в спину». Профессор из Хельсинки о закрытии границ с Россией

16 ноября правительство Финляндии на внеочередном заседании приняло решение закрыть с 18 ноября все три КПП на границе с Ленинградской областью и один погранпереход на границе с Карелией. С 18 ноября ближайший к российским столицам сухопутный путь в Финляндию пролегает через город Костомукша, севернее еще есть проезд через Мурманскую область. Решения объяснялись миграционным давлением со стороны России, которое, по утверждениям представителей власти Финляндии и репликам очевидцев в медиа, имеет рукотворный характер.