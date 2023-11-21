Граница закрыта: россияне и финны ищут пути пересечения границы двух стран

И добавляет, что за домом необходимо периодически присматривать. Например, она с мужем обнаружила, что весной на их даче кто-то незаконно жил - хозяева нашли окурки и вещи неизвестных.

Перевозчики пытаются уладить дела с пассажирами

В 2023 году практически единственным вариантом для пересечения российско-финской границы являлись автобусные перевозки. На последнего времени три компании совершали регулярные рейсы из России в Финляндию и страны Балтии и обратно - эстонская Lux Express, латышская Ecolines и российская «Совавто».

После новостей о закрытии КПП все они приостановили перевозки. Как рассказали DW в Ecolines, они собираются в ближайшее время увеличить количество автобусных рейсов между Петербургом и Таллином и Ригой, компания уже получила соответствующие документы. Также Ecolines рассматривает возможность запустить рейсы из Петербурга через карельские КПП.

«Проблема в том, что через Эстонию не смогут проехать те, у кого есть родственники в Финляндии. Эстония впускает лишь тех, у кого есть родственники в этой стране. Для нас стало неожиданным столь быстрое решение Финляндии на закрытие КПП, обычно власти дают время на переходный период», - поделился с DW представитель российского отделения Ecolines.

В головном офисе Lux Express сообщили, что закрыли все рейсы между Петербургом и Хельсинки, и компания «не намерена продолжать работу, перенаправляя автобусы через северные пограничные пункты Финляндии».