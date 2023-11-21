Беларусь и Россия наложили вето на кандидатуру Эстонии в ОБСЕ

Эстония выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ на 2024 год в 2020 году. После этого, в 2021 году, Финляндия была утверждена председателем данной организации на 2025 год, но кандидатура Эстонии осталась в подвешенном состоянии.

В настоящее время председателем ОБСЕ является Северная Македония, чей срок должен завершиться в конце этого года. Министерство иностранных дел Эстонии не смогло предоставить информацию о том, что будет дальше. До сих пор не было представлено никаких альтернативных кандидатур Эстонии.