Эстонский производитель мороженого в среде Funderbeam сообщил инвесторам, что продажи компании в третьем квартале снизились на 16 процентов по сравнению с годом ранее. «За исключением, возможно, банкиров, мы видим, что у людей в экономической среде со ставкой Euribor в четыре процента нет достаточно средств, чтобы покупать мороженое за восемь евро. По-прежнему покупают, но гораздо реже, чем раньше», - пояснили инвесторам.

Как сообщила на предприятии, они попытались сохранить объемы продаж за счет скидок. Если в прошлом году скидки составляли шесть процентов от общего объема продаж La Muu, то в этом году процент вырос до десяти. Однако это не помогло замедлить спад. «Покупатели чувствительны к ценам, и спрос на мороженое премиум-класса намного ниже, чем 18 месяцев назад», - заявили в компании.