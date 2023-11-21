Эстонский производитель мороженого La Muu закрывает свое производство в Финляндии из-за падения объемов продаж.
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«Только банкиры могут купить мороженое за восемь евро»: эстонский производитель мороженого закрывает один из своих заводов
Эстонский производитель мороженого в среде Funderbeam сообщил инвесторам, что продажи компании в третьем квартале снизились на 16 процентов по сравнению с годом ранее. «За исключением, возможно, банкиров, мы видим, что у людей в экономической среде со ставкой Euribor в четыре процента нет достаточно средств, чтобы покупать мороженое за восемь евро. По-прежнему покупают, но гораздо реже, чем раньше», - пояснили инвесторам.