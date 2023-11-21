Тест непрерывности работы в ночь на четверг повлияет на услуги Telia

Тестирование пройдет 23 ноября с 01:00 до 08:00 и может вызвать перебои и нарушения в работе следующих услуг: самообслуживание Telia, приложение Minu Telia, интернет-магазин Telia, услуги рассрочки Telia, а также подключение к услугам и прекращение услуг Telia. Тест также может повлиять на некоторые ТВ-услуги, такие как запись, видеопрокат и т. д.