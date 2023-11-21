Тест непрерывности работы в ночь на четверг повлияет на услуги Telia

В ночь на 23 ноября (со среды на четверг) Telia проведет масштабный тест непрерывности работы, из-за которого могут возникнуть нарушения и перебои в работе различных услуг.
Тестирование пройдет 23 ноября с 01:00 до 08:00 и может вызвать перебои и нарушения в работе следующих услуг: самообслуживание Telia, приложение Minu Telia, интернет-магазин Telia, услуги рассрочки Telia, а также подключение к услугам и прекращение услуг Telia. Тест также может повлиять на некоторые ТВ-услуги, такие как запись, видеопрокат и т. д.
Услуги голосовой связи и интернет-соединения Telia во время теста будут работать без помех.
Цель теста - обеспечить еще большую надежность услуг для клиентов. Работы проводятся в ночное время, чтобы как можно меньше беспокоить клиентов.
Telia благодарит за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.