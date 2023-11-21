«Государство нарушило свое обещание»: Госсуд признал неконституционным изменение в законодательстве

Госсуд постановил, что незначительная экономия государственных расходов, достигнутая в результате принятия поправки, не является достаточно весомой, чтобы оправдать нарушение обещаний, данных сотрудникам полиции, передала BNS пресс-служба Госсуда.

Полицейские, вступившие в должность до 2020 года, получали право на спецпенсию по выслуге при трудовом стаже не менее 20 лет. Размер пенсии определялся как процент от должностного оклада сотрудника полиции. Человек, проработавший в полиции на разных должностях, мог выбрать, какая зарплата с предыдущей должности будет использоваться для расчета его пенсии.

Поправка, вступившая в силу в начале 2020 года, лишила выходящих на пенсию сотрудников полиции права выбирать в качестве базы для расчета пенсии оклад по прежней должности, причем по ставке, действующей на момент определения размера пенсии. Сотрудникам стали предлагать вариант получения пенсии в процентах от оклада по прежней должности на момент занятия этой должности. Размер пенсии по новому закону, как правило, значительно ниже, чем он был бы по предыдущему закону.