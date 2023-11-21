Украинский снайпер установил мировой рекорд, поразив россиянина

«Снайпер СБУ совершил невероятный выстрел с расстояния 3800 метров, превзойдя предыдущий рекорд в 3540 метров», - написало издание Ukrinform, ссылаясь на источники в СБУ. Опубликована также видеозапись попадания, на которой видно само попадание и удивление солдат, стоящих рядом с мишенью.