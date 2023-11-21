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Украинский снайпер установил мировой рекорд, поразив россиянина

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Украинский снайпер под Бахмутом.
Украинский снайпер под Бахмутом. Фото: LIBKOS

Снайпер Службы безопасности Украины (СБУ) установил мировой рекорд, убив российского солдата с расстояния около четырех километров.

«Снайпер СБУ совершил невероятный выстрел с расстояния 3800 метров, превзойдя предыдущий рекорд в 3540 метров», - написало издание Ukrinform, ссылаясь на источники в СБУ. Опубликована также видеозапись попадания, на которой видно само попадание и удивление солдат, стоящих рядом с мишенью.

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