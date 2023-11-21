Государство выделит более 25 миллионов евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

Эти средства были запрошены министром климата Кристеном Михалом в конце сентября этого года. Финансировать убытки Eesti Raudtee было решено из государственного резерва в связи с тем, что государство в соответствии с Законом о железных дорогах обязано обеспечить баланс доходов и расходов оператора железнодорожной инфраструктуры.

За первые девять месяцев 2023 года Eesti Raudtee получила 45,2 миллиона евро общей выручки, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три квартала был получен операционный убыток в размере 166 000 евро по сравнению с операционной прибылью в размере 198 000 евро в прошлом году.