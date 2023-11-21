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Государство выделит более 25 миллионов евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

BNS
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Тапаское депо Eesti Raudtee.
Тапаское депо Eesti Raudtee. Фото: Marianne Loorents

Министр финансов Март Вырклаэв подписал распоряжение о выделении 25,9 миллиона евро из резерва правительства из целевых фондов для обеспечения баланса доходов и расходов AS Eesti Raudtee в 2023 году.

Эти средства были запрошены министром климата Кристеном Михалом в конце сентября этого года. Финансировать убытки Eesti Raudtee было решено из государственного резерва в связи с тем, что государство в соответствии с Законом о железных дорогах обязано обеспечить баланс доходов и расходов оператора железнодорожной инфраструктуры.

За первые девять месяцев 2023 года Eesti Raudtee получила 45,2 миллиона евро общей выручки, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три квартала был получен операционный убыток в размере 166 000 евро по сравнению с операционной прибылью в размере 198 000 евро в прошлом году.

За девять месяцев текущего года по инфраструктуре Eesti Raudtee было перевезено 3,76 миллиона тонн грузов, что на 38,2 процента меньше, чем в прошлом году. В десятимесячном сравнении падение объемов еще более углубилось: общий объем грузоперевозок по инфраструктуре Эстонской железной дороги за десять месяцев текущего года составил чуть более четырех миллионов тонн, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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