Государство выделит более 25 миллионов евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

Министр финансов Март Вырклаэв подписал распоряжение о выделении 25,9 миллиона евро из резерва правительства из целевых фондов для обеспечения баланса доходов и расходов AS Eesti Raudtee в 2023 году.
Эти средства были запрошены министром климата Кристеном Михалом в конце сентября этого года. Финансировать убытки Eesti Raudtee было решено из государственного резерва в связи с тем, что государство в соответствии с Законом о железных дорогах обязано обеспечить баланс доходов и расходов оператора железнодорожной инфраструктуры.
За первые девять месяцев 2023 года Eesti Raudtee получила 45,2 миллиона евро общей выручки, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три квартала был получен операционный убыток в размере 166 000 евро по сравнению с операционной прибылью в размере 198 000 евро в прошлом году.
За девять месяцев текущего года по инфраструктуре Eesti Raudtee было перевезено 3,76 миллиона тонн грузов, что на 38,2 процента меньше, чем в прошлом году. В десятимесячном сравнении падение объемов еще более углубилось: общий объем грузоперевозок по инфраструктуре Эстонской железной дороги за десять месяцев текущего года составил чуть более четырех миллионов тонн, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.