Вт, 21.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ущерб 158 000 евро ⟩ Кража раритетов из библиотеки ТУ: иностранец частично признал свою вину

Райму Хансон
, журналист
Facebook
Comments
Доставленный в суд Бека Цирекидзе (справа) в начале заседания обменялся несколькими словами с защитников Владимиром Садековым.
Доставленный в суд Бека Цирекидзе (справа) в начале заседания обменялся несколькими словами с защитников Владимиром Садековым. Фото: Kristjan Teedema

В зал номер 448 Тартуского уездного суда вошел бородатый и лысый мужчина средних лет. Там его ждали связанные с судебным заседанием лица, вошедшие через другой вход. Полицейские распахнули двери перед гражданином Грузии Бекой Цирекидзе, поскольку его привезли из Тартуской тюрьмы для участия в рассмотрении уголовного дела.

46-летнего грузина обвиняют в краже в крупном размере, совершенной в группе. По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Беллен, обвиняемый вместе с человеком, личность которого до сих пор не установлена, посещали с 13 по 22 апреля прошлого года отдел рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета.

Раритетные книги

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх