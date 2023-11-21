В зал номер 448 Тартуского уездного суда вошел бородатый и лысый мужчина средних лет. Там его ждали связанные с судебным заседанием лица, вошедшие через другой вход. Полицейские распахнули двери перед гражданином Грузии Бекой Цирекидзе, поскольку его привезли из Тартуской тюрьмы для участия в рассмотрении уголовного дела.
Для подписчиков
Ущерб 158 000 евро ⟩ Кража раритетов из библиотеки ТУ: иностранец частично признал свою вину
46-летнего грузина обвиняют в краже в крупном размере, совершенной в группе. По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Беллен, обвиняемый вместе с человеком, личность которого до сих пор не установлена, посещали с 13 по 22 апреля прошлого года отдел рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета.