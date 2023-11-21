ВИДЕО ⟩ Оппозиция чуть не спалила парламент вместе с албанскими депутатами

Вчера албанские оппозиционные политики использовали в парламенте довольно экстремальные средства для выражения своего недовольства: в центр зала были сложены стулья, зажжены разноцветные дымовые шашки, а на столе подожгли огонь, который вскоре вышел из-под контроля, и его начали тушить подручными средствами, чтобы избежать худшего. Во время беспорядков прозвучали протестные крики оппозиционных политиков в адрес правительства, некоторые депутаты записывали происходящее на телефон.