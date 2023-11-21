Сегодня, 21 ноября, около 17.20 читатель Rus.Postimees наблюдал необычную картину: полицейские оцепили участок дороги на Ляэнемере-теэ возле магазина Rimi в Ласнамяэ и что-то активно искали на газоне. Как сообщили нам в полиции, там произошло нападение на человека.
ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ мужчина с ножом напал на человека
«Перекрыта часть тротуара и часть дороги. На газоне полицейские что-то активно ищут с фонариком. Может, пулю или наркотики. Есть ли опасность для местных жителей?» - задался вопросом обеспокоенный читатель.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм заверил, что опасности для местных жителей нет.
«Сегодня около половины четвертого вечера в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на Ляэнемере-теэ среди жилым домов мужчина использовал стартовый пистолет и ударил ножом 39-летнего мужчину. Пострадавший получил ранения и скорая помощь увезла его с места происшествия в больницу», - уточнил он.
Полиция задержала нападавшего и еще одного мужчину, присутствовавшего на месте происшествия.
Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.